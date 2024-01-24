В раннем доступе она провела около трёх лет.

Разработчики из студии Slipgate Ironworks в скором времени выпустят свой шутер GRAVEN в его финальной версии спустя три года после нахождения в раннем доступе. Версия 1.0 получит множество технических правок, обзаведётся новыми локациями и так далее.

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Напомним, главный герой GRAVEN — жрец Ортогонального ордена, которого пожизненно изгнали в проклятое место на земле. Протагонист не стал отчаиваться, а приступил разбираться с кошмарными порождениями местного средневекового фэнтезийного мира.

GRAVEN в своей финальной редакции получит кооператив на 8 человек, более 20 видов противников, 3 босса и множество уникальных головоломок. Разработчики подчёркивают, что у геймеров будет возможность собрать нужную им сборку из 15 вариантов оружия и заклинаний, а также свыше 10 магических предметов.

«Отправляйтесь в путь, благочестивый жрец, и избавьте людей от страданий, раскройте заговоры, а также дайте отпор кошмарным тварям, покушающимся на само мироздание. Возможно, вам даже удастся заслужить покой. Вас ждёт увлекательное путешествие по средневековому фэнтезийному миру, в котором умело переплелись мрачная эстетика игр конца прошлого столетия с современными технологиями и элементами головоломки», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Над внешним видом персонажей трудился Чак Джонс, который ранее работал над Duke Nukem 3D и первой Half-Life. А в озвучке принимал участие Стефан Уэйт (Blood, Fire Emblem, Dusk). На момент написания данного материала у GRAVEN было свыше 600 отзывов в Steam, из которых только 57 % было положительными.

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Здесь важно понимать, что большинство негативных материалов актуально в отношении ранней версии, а справедливых оценок «финалочки» ещё стоит дождаться.