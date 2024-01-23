Контента, правда, кот наплакал.

Как и любая другая современная видеоигра, Diablo IV разделяет крупные контентные обновления на так называемые сезоны. Сегодня в игре начался третий сезон, о чём Blizzard официально известила фанатов своего нового ролевого экшена.

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Непосредственно нового контента в третьем сезоне немного, но он есть. Так, игроков ожидает дополнительная цепь заданий, посвящённая спасению Аюжана и объединению сил с целью того, чтобы освободить алхимический Станок из-под власти демона Мальфаса. Сам демон Мальфас, он же Смотритель хранилищ, к слову, станет новым боссом в рамках вышеуказанной цепи заданий.

Также геймеров ожидают новые подземелья, а также спутник в лице конструкта-сенешаля, которого можно настраивать с помощью камней контроля и камней отладки. Не обойдётся, естественно, и без новых уникальных предметов и легендарных аспектов.

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Напомним, Diablo IV вышла в свет в начале лета 2023 года и получила вполне высокие пользовательские оценки. Во многом это заслуга того, что Diablo IV по сеттингу и игровому процессу занимает некое среднее положение между культовыми Diablo и Diablo II, а также весьма неоднозначно принятой обществом Diablo III.