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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Death Stranding Director’s Cut выйдет на устройствах от Apple в самом конце января
Играть в симулятор ходьбы на ходу — это ли не полное погружение?

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С совсем недавних пор на устройствах Apple, включающих в себя как мобильные, так и вполне себе стационарные машины, стали выходить не только характерные мобильные игры, но и вполне себе серьёзные «тайтлы». И 31 января одним таким проектом на iPhone, iPad и Mac станет больше: речь идёт о «режиссёрской версии» Death Stranding от Хидео Кодзимы.

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Безусловно, Death Stranding отличается запредельными системными требованиями относительно мобильных устройств. Так, если вы собираетесь проходить Death Stranding на iPhone, то вам потребуется устройство с процессором A17 Pro или более современным, а также с операционной системой iOS 17.0 или более современной. На iPad требования похожие: процессор не древнее M1 и операционная система не древнее iPadOS 17.0.

Что до персональных компьютеров на базе macOS (они же, как гласит давняя рекламная традиция, Mac), то для запуска Death Stranding Director’s Cut потребуется система на базе процессора M1 и с ОС не древнее macOS 12. Игра оценивается в App Store в 1 790 рублей.

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Изначально Death Stranding вышла на PlayStation 4 осенью 2019 года, затем летом 2020-го добралась до PC. Спустя год вышла версия для PlayStation 5. Игра повествует о приключениях Сэма Бриджеса, выполняющего роль связного между разрозненными скоплениями людей, переживших глобальную катастрофу. Сейчас в производстве находится полноценное продолжение проекта.

#iphone #ipad #ios #kojima productions #death stranding #mac #macos #персональные компьютеры
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