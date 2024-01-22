Действительно интересная, потенциально революционная технология.

Представленный осенью 2022 года компанией NVIDIA инструмент RTX Remix, больше представляющий собой мод-платформу для создания ремастеров игр, с сегодняшнего дня наконец-то доступен для ознакомления в рамках открытого бета-тестирования. Система RTX Remix работает из-под платформы NVIDIA Omniverse, поэтому сперва необходимо загрузить и установить её, создать там свою учётную запись (или вспомнить существующую), затем выбрать RTX Remix в списке и установить её.

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По замыслу NVIDIA, RTX Remix позволит моддерам и даже официальным разработчикам создавать графически обновлённые версии своих видеоигр с минимальными вложениями. Работает система достаточно просто: сканирует игровые локации, затем с помощью нейросетей и других автоматизированных средств повышает разрешение текстур, внедряет трассировку лучей, совершенствует систему освещения и многое другое. Сегодня, например, NVIDIA показала, как система может работать на примере некоторых культовых игр прошлого — в частности, Half-Life 2.

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Нетрудно догадаться, что в теории перед нами революционная система, которая позволит в промышленных количествах создавать графические модификации для самых разных видеоигр.