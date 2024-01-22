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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Следующая часть серии «Ведьмак» перейдёт в стадию активного производства до конца этого года
Проще говоря, ещё ждать, ждать и ещё раз ждать.

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Несмотря на то, что следующая игра серии The Witcher была анонсирована в марте 2022 года, на сегодняшний день никаких видимых поползновений в деле начала её активного производства не наблюдается. Мы до сих пор не знаем ни названия данного проекта, ни его сеттинга, ни действующих лиц, ни каких бы то ни было деталей игрового процесса. Всё это свидетельствует о том, что в отношении нового «Ведьмака» даже конь не валялся.

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Собственно, разработчики из CD Projekt RED этого и не скрывают. Так, сегодня представители компании объявили о том, что активное производство нового «Ведьмака» начнётся только в текущем году, причём уже к лету команда разработчиков должна быть расширена до четырёхсот человек. Под активным производством в игровой промышленности обычно подразумевается непосредственно разработка игры после формирования её основ, именуемых «препродакшеном». Проще говоря, с сеттингом, действующими лицами и основными моментами CDPR уже определилась, теперь надо только начать.

Нетрудно догадаться, что производство современной видеоигры AAA-класса — это весьма затратный по времени процесс, так что в обозримой перспективе существенных новостей, не говоря уже о релизе, ожидать не стоит.

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После следующего «Ведьмака» CD Projekt RED переключится на продолжение Cyberpunk 2077. Эта перспектива, как вы понимаете, ещё более отдалённая, чем фэнтезийная ролевая игра по мотивам произведений Анджея Сапковского.

#cd projekt red
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