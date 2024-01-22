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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Выживач» Palworld продолжает демонстрировать недюжинный успех: более 5 млн проданных копий всего за три дня
И внятного объяснения происходящему, как и в случае с другими подобными «инцидентами», нет и быть не может.

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Вышедший всего три дня назад красочный «выживач»-песочница Palworld, действие которой разворачивается в мире псевдо-покемонов, продолжает радовать своих разработчиков трудно объяснимыми с логической точки зрения успехами. Так, Palworld уже взял штурмом пьедестал популярности в Steam, а сегодня девелоперы сообщили о том, что их творение достигло отметки в пять миллионов проданных копий.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день у Palworld в Steam запредельно высокий пользовательский рейтинг, а это означает, что несмотря на весь здоровый скептицизм, проект всё же на поверку оказался достойным внимания. Впрочем, важно также осознавать и тот неоспоримый факт, что львиная доля популярности Palworld строится на «хайпе» вокруг данного проекта.

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В похожую ситуацию попадали многие изначально ничем не примечательные проекты, например, Fall Guys и Valheim, и объяснение популярности каждого исключительно одно: «хайп». Долго ли он продержится в отношении Palworld, неизвестно, но конечная судьба у игр, добившихся популярности таким способом, всегда одна: несколько месяцев успеха, затем планомерное истощение их потенциала и задворки Steam. Сможет ли Palworld стать исключением из данного правила, поживём — увидим.

#palworld
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