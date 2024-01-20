В раннем доступе проект пробыл почти пять лет.

Разработчики из независимой студии Eleventh Hour Games, образованная из единомышленников-поклонников жанра RPG на форуме Reddit, выпустила релизный трейлер экшен-RPG под названием Last Epoch.

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Данный проект позиционируется авторами как «идеальная экшен-RPG», предлагающая идеальный баланс между сложностью и глубиной вкупе с инновационными механиками. Первоначально деньги на разработку молодая команда из Eleventh Hour Games собрала на Kickstarter ещё в 2018 году. Позже проект был выпущен в раннем доступе Steam, где и пробыл до сегодняшнего дня, регулярно получая контентные обновления.

Авторы Last Epoch убеждены, что их проект занимает достойное место между Diablo IV и Path of Exile. Дескать, тут набор понятных механик для новичков, но огромные возможности по улучшению персонажа и созданию предметов.

В настоящий момент Last Epoch может предложить фанатам жанра пять классов, для каждого из них прописано по три пути развития. Более того, у каждого навыка в игре есть собственное дерево развития, которое позволяет должным образом регулировать игровой стиль.

«В игре Last Epoch вас ждут путешествия во времени, захватывающие подземелья, увлекательная настройка персонажей и бесконечные возможности повторного прохождения. Эта игра в жанре “ролевой экшен” понравится как опытным игрокам, так и новичкам. Путешествуйте в прошлое мира Этерры, сталкиваясь с тёмными империями, гневными богами и девственными землями, найдите способ спасти само время от Пустоты», — гласит официальное описание проекта в магазине Valve.

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Финальная версия Last Epoch выйдет 21 февраля 2024 года на ПК в Steam, поддержка русского языка точно будет. На момент написания данного материала у версии проекта для раннего доступа набралось свыше 23 тысяч отзывов, из которых 84 % являются положительными.