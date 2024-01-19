Релиз должен состояться в начале февраля 2024-го.

Псевдоисторический экшен «Русы против ящеров», разработкой которого занималась российская студия the Bratans, готовится к выходу крупного обновления. Информация об этом появилась в официальной группе проекта «ВКонтакте».

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Грядущее DLC должно появиться в начале февраля, но точной даты релиза пока нет. С помощью дополнения авторы добавят поддержку кооператива (до четверых игроков), новую миссию «Русы в Африке» и саму африканскую локацию. В последнем случае враги получат важные стилистические отличия.

Наконец, дополнение добавит двух новых персонажей в экшен «Русы против ящеров» — бесплатного и платного. В первом случае речь идёт о мастере двуручной палицы Мстиславе Дуболюбе, а за деньги предложат купить любителя орудовать копьём и мечом Виктора с «мощнейшим» оригинальным обликом.

В настоящий момент сотрудники студии the Bratans ведут последние приготовления и вылавливают последние баги. А уже полноценный анонс DLC должен состояться в ближайшем будущем. Напомним, экшен «Русы против ящеров» вышел в сентябре 2023 года, проект можно купить в Steam и VK Play.

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Разработчики планируют до конца марта текущего года выпустить в продажу физическое издание проекта — с записанной на флеш-накопитель игрой и бонусами.