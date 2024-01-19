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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
CDPR отказалась от поддержки «Ведьмака 3» на операционных системах Windows 7 и 8.1
Антиквариат продолжает уходить в историю. А ведь прошло всего 14 лет.

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Официальная поддержка Windows 7 со стороны Microsoft завершилась в 2020 году, а Windows 8.1 — в 2023 году. Несмотря на то, что в геймерском сообществе доля этих морально устаревших операционных систем суммарно не доходит даже до 1 %, большая часть разработчиков видеоигр продолжают тестировать на них свои видеоигры и обновления к ним. Впрочем, этот процесс неминуемо уходит в историю, и сегодня о том, что Windows 8.1 и уж тем более Windows 7 — это не более чем дорогой сердцу антиквариат, напомнила студия CD Projekt RED.

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Согласно комментарию компании, с 17 мая этого года разработчики больше не будут проверять работоспособность The Witcher 3 Wild Hunt на вышеуказанных операционных системах и не будут выпускать для них любые возможные обновления.

Понятно, что на сегодняшний день хоть какая бы то ни было поддержка The Witcher 3 Wild Hunt уже давным-давно завершена, но периодически CD Projekt RED взбредает в голову выпустить случайное обновление или «некстген»-версию.

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Отметим, что The Witcher 3 Wild Hunt вышла в мае 2015-го, то есть, в период, когда наиболее популярной домашней операционной системой оставалась Windows 7. В масштабах истории этот срок — ничто, а в масштабах развития технологий, как ни крути, вечность.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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