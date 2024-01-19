На производство действительно достойных продуктов требуются долгие-долгие годы.

Приключенческий боевик Hellblade Senua’s Sacrifice в своё время привлёк внимание большого числа геймеров, проникшихся историей, игровым миром и главной героиней. Сразу же после того, как проект был пройден большинством пользователей, в адрес разработчиков из Ninja Theory стали поступать просьбы о скорейшем выпуске продолжения.

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Безусловно, качественный сиквел серьёзного игрового проекта — это дело как минимум нескольких лет. В случае с Hellblade Senua’s Sacrifice процесс затянулся аж на семь лет, и вот, сегодня в рамках презентации Xbox Developer_Direct стало известно, что официальное продолжение — Senua’s Saga Helblade II — выйдет в свет 21 мая на PC и консолях Xbox текущего поколения.

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Согласно комментариям девелоперов, в сиквеле наша главная героиня Сенуа предстанет перед нами более взрослой с личностной точки зрения. Игроков ожидает продвинутая использованная при создании Senua’s Saga Helblade II технология захвата движений, а проект в целом будет куда заметнее вовлекать пользователя в игровой процесс.