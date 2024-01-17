Сезон стартует 23 января.

Разработчики из компании Blizzard сообщили, что третья глава в Diablo IV получила название «Сезон конструкта». Новый этап развития проекта стартует 23 января в 21:00 по московскому времени. Авторы по такому случаю выпустили полный обзор запланированного для обновления контента. Уже сейчас игроки могут приготовить себя к поискам тайны Станка Золтуна Кулла, а также запастись терпением перед борьбой за места в рейтинговых таблицах.

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Ключевое новведение «Сезона конструкта» — цепочка заданий, которая приведёт главного героя куда-то под толщу песков Кеджистана, где силы зла захватили древний Станок, созданный Золтуном Куллом и Аюжаном из Калдея. Геймерам также придётся отправиться в хранилища — опасные подземелья, в которых полным-полно ловушек и конструктов. Битва с боссом тоже, разумеется, будет.

Blizzard обещает в середине сезона открыть доступ к рейтинговому рейду «Череда испытаний» — подземелью, наполнение которого станет меняться каждую неделю. Как уверяют разработчики, дойти до конца смогут только самые сильные. Также в третьем сезоне наконец-то разрешат управлять персонажем на ПК с помощью стандартных кнопок WASD, интерфейс обмена золота доработают, а процесс перераспределения очков умений оптимизируют.

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Разработчики намерены обсудить наполнение третьего сезона Diablo IV уже 18 января в прямом эфире на Twitch и YouTube.