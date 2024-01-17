И вот это может стать серьёзным подспорьем.

У сетевого боевика The Finals, отличительной особенностью которого, как многие знают, является высокая степень разрушаемости игрового окружения, что во многом является не просто визитной карточкой, а особенностью геймплея, всё же есть существенный недостаток: играть можно лишь в составе команд по три человека. Нетрудно догадаться, что если вы пытаетесь играть один, то вам подбирает случайных сопартийцев, между которыми минимальная коммуникация, что вносит элемент случайности в весь игровой процесс. Решить эту проблему просто: добавить специальный соло-режим.

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И вот, разработчики из Embark Studios тоже это понимают, поэтому объявили о том, что уже сегодня в рамках обновления 1.5.0. в The Finals появится режим для одиночек, в рамках которого дюжина игроков будут сражаться друг против друга за звание того, кто утащит больше всего денег из хранилищ.

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К сожалению, соло-режим будет ограниченным по времени, хотя на данном этапе неизвестно, сколько конкретно времени он будет доступен. Сейчас многие фанаты The Finals, уставшие от неопределённости со стандартным командным режимом, рассчитывают, что режим для одиночек всё-таки будет оставлен на постоянной основе. Хотя бы не как основной, а как своего рода развлекательный.