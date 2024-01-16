Всё так же холодно и безнадёжно.

Разработчики из 11 bit studios опубликовали первый геймплейный трейлер Frostpunk 2 градостроительного симулятора с элементами выживания. Голоса за кадром постоянно просят управляющего, роль которого примерит на себя игрок, построить им лучше дом, обеспечить пропитанием и другими вещами, с которыми в мире симулятора будет очень туго.

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Ключевая особенность Frostpunk 2 — механика «Зала совета», где представители разных фракций голосуют за законы игрока и продвигают свои. Управляющему придётся считаться с мнениями всех формирований, иначе ему быстро найдут замену.

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Frostpunk 2 должна поступить в продажу в первой половине 2024 года на ПК (Steam, EGS, GOG), Xbox Series X и S, а также PlayStation 5. Проект с первого дня также пополнит собой библиотеку сервиса Xbox Game Pass.