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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в начале осени 2024 года — официально
Без переноса не обошлось, разумеется.

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Проект S.T.A.L.K.E.R. 2, который, как и его великий (в реалиях просторов СНГ и не больше, разумеется) предшественник, давно превратился в «ждалкер», сегодня обзавёлся «окончательной» датой релиза. Согласно обещанию студии GSC Game World, новинка поступит в продажу не в первом квартале текущего года, как это планировалось ранее, а в начале осени — конкретно 5 сентября текущего года.

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Если верить разработчикам, а делать это, учитывая многочисленные переносы выхода, надо с очень большой осторожностью, больше никаких задержек не произойдёт. В качестве подтверждения девелоперы опубликовали обновлённую версию кадров, на которых сталкеры сидят у костра и наслаждаются живой музыкой.

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Напомним, что исключительно из политических соображений GSC Game World переименовала S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl, прекрасно при этом зная, что своеобразной торговой маркой является именно «Чернобыль» через букву «е». В России новинка официально продаваться не будет — также из исключительно политических соображений, а в ранних утечках уже были найдены отсылки к текущему вооружённому конфликту на Украине. Политика, конечно, пронизывает нашу жизнь насквозь, но зачем это всё тащить в видеоигры, в которые люди играют в основном для того, чтобы отстраниться от реальности, решительно непонятно.

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