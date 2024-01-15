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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Демоверсия стратегии Stormgate от разработчиков StarCraft II будет доступна в рамках февральского фестиваля «Играм быть» в Steam
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Разработчики из студии Frost Giant сообщили, что в рамках следующего фестиваля Steam «Играм быть» у всех желающих будет возможность познакомиться с бесплатной демоверсией стратегии в реальном времени Stormgate. Данный проект создаётся силами бывших разработчиков StarCraft II, а сам фестиваль должен пройти в период с 5 по 12 февраля.

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На время действия ивента у геймеров будет открыт доступ к закрытой бета-версии, в которой окажутся доступны рейтинговые режимы «1 на 1», кооператив на троих игроков против искусственного интеллекта. Вкладчики с Kickstarter смогут дополнительно рассчитывать на ранний старт тестирования и гарантированный доступ ко всем последующим аналогичным мероприятиям.

Напомним, минимально необходимую сумму для создания Stormgate разработчики собрали за 15 минут. При заявленных 100 тысячах долларов кампания по сбору средств была завершена с 1,8 миллионами.

Stormgate разрабатывается на движке Unreal Engine 5, он будет распространяться по условно-бесплатной модели. Описание в Steam говорит о следующем:

«Создавайте собственные миссии и мини-игры в мощном и удобном редакторе. Рисуйте ландшафт, пишите скрипты, модифицируйте юнитов и публикуйте карты в сообществе, чтобы на них могли играть и другие. Собирайте аналитику по своим материалам, которая поможет вам развиваться в сфере создания игрового контента. Делайте то, что вам нравится, и делитесь творениями с игровым сообществом — ваш талант и креативность не останутся незамеченными».

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Для Stormgate авторы обещают реализовать сражения в «лучших традициях киберспортивных событий мирового уровня».

#frost giant #sotrmgate
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