Чисто американская тема, получается?

Разработчики из небольшой студии CrossBone представили новый тизер Van Life Simulator — симулятора исследования за рулём фургона. Релиз проекта должен состояться в 2024 году, у него уже появилась своя страница в Steam.

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Van Life Simulator предложит игроку «испытать жизнь на колёсах» — для этого нужно будет покупать новые фургоны для ремонта, модернизировать их, затем продавать или сдавать в аренду. Реставрирование фургонов здесь является частью геймплея, равно как и управление компанией по аренде фургонов. Игра предлагает вовсе свободно перемещаться по открытому миру и открывать лагерь где угодно.

В описании Van Life Simulator указывается, что открытый мир здесь — не просто антураж и декорация, а «захватывающая сцена», где каждый холм, долина и городской пейзаж будут манить игрока заниматься исследованием, отправляясь в самую настоящую одиссею.

«Выберите место для кемпинга из множества мест для кемпинга, каждое из которых предлагает уникальную атмосферу и испытания. Хотите спокойного отдыха на берегу озера? Или, может быть, вам больше по вкусу сложное горное место? Выбор за вами, и он выходит за рамки просто декораций — он влияет на ваш игровой процесс.

Выбирайте из разнообразных фургонов, от винтажных до современных, каждый из которых обладает уникальными характеристиками. Улучшите свой фургон или продайте его, чтобы получить доход. Раскройте свой творческий потенциал, отремонтировав и запечатлив свою индивидуальность в своем доме на колесах. Каждое решение формирует уникальную историю вашего жизненного пути в фургоне», — гласит официальное описание проекта.

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За всеми подробностями можно обратиться к страничке Van Life Simulator в сервисе Steam.