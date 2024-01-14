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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Escape from Tarkov за две недели заблокировали свыше 11 тысяч читеров
Читеры блокируются, а меньше их не становится. Парадокс.

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Будучи популярной сетевой видеоигрой, Escape from Tarkov, как и положено, страдает от всеобъемлющего читерства. И это не наши громкие слова, а статистика разработчиков из Battlestate Games, которые открыто рассказали о том, что за период с 27 декабря по 12 января включительно изловили и заблокировали более одиннадцати тысяч читеров, выставив их никнеймы на своеобразную публичную доску позора. В этом процессе напрямую участвовал античит BattlEye.

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Как и в любом другом современном сетевом проекте, масштаб читерства в Escape from Tarkov, учитывая онлайн данного проекта и количество заблокированных учётных записей, огромен. Да, безусловно, блокировки происходят «волнами», но здесь ключевой момент — именно общая статистика, а не способ её формирования.

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При всём этом необходимо помнить, что читеров в Escape from Tarkov ловят регулярно, но, как видим, само это явление никуда не девается. Всё это следствие годами нерешаемых глобальных в масштабе всей игровой индустрии проблем с созданием системы, которая могла бы моментально вычислять вмешательство читерского софта в игровой процесс и в то же мгновение отправлять нарушителя в бессрочный бан. Да, задача непростая, но, как говорится, было бы желание; а именно его, по всей видимости, и нет.

#escape from tarkov #battlestate
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