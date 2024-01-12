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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Bethesda готовится к выпуску крупнейшего обновления Starfield с более чем сотней исправлений и улучшений
В представлении Bethesda, сотня исправлений и улучшений спустя 4 месяца после релиза — это много.

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Релиз Starfield обернулся для Bethesda фиаско, утратой доверия к коллективу студии, а также опасениями касательно других, куда более весомых продуктов компании — той же The Elder Scrolls VI. Несмотря на то, что поезд уже ушёл, и мнение о Starfield у поклонников творчества Bethesda Game Studios уже сформировалось, разработчики всё-таки не унывают и делают всё, что от них зависит, дабы расхлебать ими же самими, не сумевшими убедить руководство Microsoft в необходимости дополнительного переноса релиза, заваренную кашу.

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И вот, начались крупные шаги в данном направлении. Сегодня Bethesda заявила, что в грядущую среду, 17 января, выпустит бета-версию обновления Starfield, в которое войдут более сотни различных исправлений и улучшений. В статусе «беты» обновление пробудет две недели, после чего в первых числах февраля станет доступно для всех пользователей.

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Заявлено о многочисленных багфиксах в квестах, что давно является «знаком качества» Bethesda во всех её играх, а также ошибки с космическими путешествиями. Также обещают внедрить поддержку текстур более высокого разрешения, усовершенствовать работу освещения и облагородить тени. Ну и, конечно же, вырастет общая стабильность и производительность Starfield.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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