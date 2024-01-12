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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Премьера геймплея градостроительного выживача Frostpunk 2 состоится на следующей неделе
Ждём.

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Хотя Frostpunk 2 — сиквел получившего в своё время крайне положительные отзывы геймеров градостроительного выживача — был анонсирован ещё несколько лет назад, геймплея проекта мы до сих пор так и не видели. Что ж, по всей видимости, это недоразумение будет исправлено уже 16 января: по крайней мере, именно на этот день разработчики из коллектива 11 bit Studios назначили премьеру игрового процесса своей ожидаемой фанатами жанра новинки.

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В подробности разработчики вдаваться не стали, поэтому, скорее всего, всё основное будет продемонстрировано в грядущий вторник.

Из ранее опубликованных сведений касательно игрового процесса Frostpunk 2 нам известно, что игра разрастётся в плане масштабов и геймплейных возможностей, а заботиться игрокам нужно будет в первую очередь не о выживании общества, а о его потребностях, разрешать конфликтные ситуации, учить уживаться людей с разными взглядами на происходящее и многое другое.

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В целом Frostpunk 2 строится на фундаменте того, что задача выживания уже не стоит, поскольку пик нового ледникового периода уже пройден, и общество стремительно возвращается в своё привычное состояние бытия. Релиз запланирован на первую половину этого года, пока без конкретики.

#в целом frostpunk 2 строится на фундаменте того #и общество стремительно возвращается в своё привычное состояние бытия. релиз запланирован на первую половину этого года #пока без конкретики. #поскольку пик нового ледникового периода уже пройден #что задача выживания уже не стоит
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