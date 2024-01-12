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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
Неужели у Ubisoft получилось сделать что-то хорошее?

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Журналистам западной прессы предоставили возможность опубликовать свои обзорные материалы, напрямую связанные с метроидванией Prince of Persia: The Lost Crown. Получилось так, что не смотря на некоторые опасения от первых игроков, проект профильным изданиям понравился.

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Так, на момент написания данного материала у Prince of Persia: The Lost Crown от разработчиков из Ubisoft Montpellier набралось свыше 100 рецензий на агрегаторе Metacritic. Общий рейтинг варьируется от 84 % до 86 % в зависимости от платформы, наименьшее количество баллов досталось PC-версии.

Prince of Persia: The Lost Crown стала чуть ли не первой за долгие годы игрой в старейшей серии. Игровые журналисты назвали её хорошим проектом, от которого, впрочем, ждать многого не следует. Рецензенты положительно отметили должны образом работающее сочетание различных геймплейных механик: сражений с уникальными врагами, платформенных штук, решение несложных загадок и так далее.

А вот не самое убедительное начало, вторичный сюжет, проблемы с уровнем сложности и общая предсказуемость проекта стали основным поводом для недовольства.

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Prince of Persia: The Lost Crown поступит в продажу 18 января на ПК (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Одновременно с обзорами на всех целевых платформах вышла бесплатная демоверсия.

#ubisoft #ubisoft montpellier #prince of persia the lost crown
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