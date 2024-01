Неужели у Ubisoft получилось сделать что-то хорошее?

Журналистам западной прессы предоставили возможность опубликовать свои обзорные материалы, напрямую связанные с метроидванией Prince of Persia: The Lost Crown. Получилось так, что не смотря на некоторые опасения от первых игроков, проект профильным изданиям понравился.

Так, на момент написания данного материала у Prince of Persia: The Lost Crown от разработчиков из Ubisoft Montpellier набралось свыше 100 рецензий на агрегаторе Metacritic. Общий рейтинг варьируется от 84 % до 86 % в зависимости от платформы, наименьшее количество баллов досталось PC-версии.

Prince of Persia: The Lost Crown стала чуть ли не первой за долгие годы игрой в старейшей серии. Игровые журналисты назвали её хорошим проектом, от которого, впрочем, ждать многого не следует. Рецензенты положительно отметили должны образом работающее сочетание различных геймплейных механик: сражений с уникальными врагами, платформенных штук, решение несложных загадок и так далее.

А вот не самое убедительное начало, вторичный сюжет, проблемы с уровнем сложности и общая предсказуемость проекта стали основным поводом для недовольства.

Prince of Persia: The Lost Crown поступит в продажу 18 января на ПК (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Одновременно с обзорами на всех целевых платформах вышла бесплатная демоверсия.