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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер: кинематографический трейлер нового сезона League of Legends вызвал полный восторг у фанатов
«Дорого-богато», та сказать, а не как в прошлом году.

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Riot Games выпустила красочный трейлер, посвящённый новому сезону в своей League of Legends. Разработчики делают такое каждый год на потеху фанатам, но в прошлом году многолетняя традиция дала сбой — выпущенный трейлер оказался откровенно дрянным, собрав множество негативных комментариев. Зато сейчас авторы популярной MOBA решили вернуться к истокам и выпустили качественный материал, на котором явно никто не экономил.

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Традиция выпускать в начале нового года трейлер League of Legends, посвящённый следующему сезону игры, появилась в 2018 году. В 2023-м же кому-то в команде Riot Games показалась замечательной идея сэкономить на производстве видеоролика, что и бросилось в глаза искушённой публике.

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В комментариях под новым роликом 2024 года вы найдёте массу положительных отзывов от игроков, которые благодарили Riot Games за старания и признавались в любви к их творчеству. Это значит, то разработчики смогли достучаться до сердец фанатов и произвести нужное впечатление, которого так не хватало в 2023 году.

#riot games #league of legends
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