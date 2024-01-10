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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Контентная поддержка экшен-стратегии Minecraft Legends завершена
Прошло всего 8 месяцев с момента релиза. Безобразие, конечно.

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Ещё когда Minecraft Legends была анонсирована, стало понятно, что перед нами лёгкий способ дополнительного заработка на фоне раскрученного бренда. Сильнее это понимание укрепилось после релиза проекта, и вот, сегодня все сомнения были развеяны: по прошествии всего восьми месяцев с момента релиза сегодня для Minecraft Legends было выпущено последнее контентное обновление.

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Несмотря на то, что дополнительный контент для игры выходить больше не будет, оказывать техническую поддержку проекту разработчики всё же продолжат.

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В целом Minecraft Legends получила очень сдержанные оценки прессы и разгромные — от конечных игроков. Удалось ли проекту стать тем, чем он и задумывался — генератором дополнительного заработка — сейчас можно только гадать.

#microsoft #minecraft #mojang #blackbird interactive #minecraft legends
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