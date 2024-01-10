Переизбыток есть, а играть не во что. Парадокс.

Видеоигровая индустрия за последние годы разрослась так сильно, и способствовало этому поразительное упрощение процесса создания данных программных продуктов, что рынок оказался переполнен. Сегодня об этом как о проблеме современной игровой индустрии заявил руководитель издательского подразделения игровой компании Nacon Бенуа Клерк в ходе беседы с изданием GamesIndustry.

реклама

По словам господина Клерка, резкий толчок развития видеоигровой индустрии был дан во время пандемии и периода всеобщего затворничества в четырёх стенах с играми как единственным доступным средством развлечения. Именно тогда началось финансирование производства огромного количества видеоигр, которые только сейчас начинают поступать на рынок. Пандемия, как мы понимаем, закончилась, связанные с ней ограничительные меры тоже, а игры продолжают выходить в огромных количествах, перенасыщая рынок.

По этой причине, считает Клерк, на рынке возникло слишком много игр, и пользователи попросту не успевают в них играть. Доходит, отметил руководитель, до того, что в одном только Steam каждый день выходит по несколько десятков новых видеоигр, из-за чего разработчикам становится всё сложнее проводить рекламные кампании и делать свои проекты видимыми для пользователей.

Всё это, по мнению Клерка, приводит к тому, что игры необходимо максимально чётко позиционировать и маркировать, предоставляя их для нужных целевых аудиторий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На наш же взгляд, господин Клерк затронул лишь часть проблемы. Игр выходит действительно много, но ключевая проблема заключается в том, что с каждым годом их качество неизбежно проседает, в результате чего искать среди тысяч выходящих в год видеоигр хотя бы несколько достойных внимания становится сродни поиска иголки в стоге сена.