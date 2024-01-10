Это было ожидаемо.

Компания Valve долгое время присматривалась к играм с ИИ-контентом, не давая им появиться в каталоге Steam. Судя по всему, сейчас у создателей крупной платформы цифровой дистрибуции сменилось отношение к нейросетям и генерируемому ими контенту. За пояснениями мы обратимся к свежей заметке на официальном сайте.

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Сотрудники Valve пояснили, что, несмотря на стремление выпускать как можно больше игр в Steam, им потребовалось дополнительное время на исследование быстро развивающегося и пока ещё неясного с юридической точки зрения мира ИИ-технологий с учётом всемирного охвата Steam.

В настоящий момент Valve обновила опрос о контенте, который заполняют разработчики при отправке игры в Steam. Туда был добавлен новый раздел с информацией об ИИ, где девелоперам нужно будет рассказать, как именно они используют искусственный интеллект при разработке и в самом игровом процессе.

В опросе придётся выбирать из двух обширных категорий (на самом деле, могут быть и две сразу):

Предварительная генерация: для случаев, когда в процессе разработки какой-либо контент (иллюстрации, код, звук и т. п.) создаётся с помощью инструментов ИИ. Если разработчик соглашается с такими условиями, о распространении в Steam, то он обещает Valve, что контент в его игре не будет содержать ничего противозаконного и нарушать авторские права, а также — что игра будет соответствовать маркетинговым материалам. При проверке перед выпуском Valve обязательно оценить сгенерированный ИИ контент — причём, так же, как и весь остальной, в том числе с точки зрения соответствия данным обязательствам.

Генерация в реальном времени: для случаев, когда какой-либо контент создаётся с помощью инструментов ИИ в процессе игры. Помимо требований, которые предъявляет Valve к предварительно сгенерированному контенту, здесь добавляется ещё одно: в опросе разработчикам нужно будет рассказать, как именно они ограничивают ИИ в своей игре, чтобы не допустить создания незаконного контента.

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Valve пообещала размещать впредь значительную часть ответов разработчиков по вопросам использования ИИ в их игре прямо на её странице в Steam. В магазине также запускается новая система, которая позволит игрокам жаловаться на незаконный контент в играх, где он генерируется в режиме реального времени. С помощью внутреннего оверлея геймеры смогут легко отправить жалобу на контент, который, по их мнению, не должен быть пропущен защитными механизмами.