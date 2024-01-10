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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Алан Уэйк прибудет в хоррор Dead by Daylight на правах мирного героя уже 30 января
Новая вселенная ему отлично подойдёт.

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Разработчики из независимой студии Behaviour Interactive представили трейлер Dead by Daylight, демонстрирующий нового персонажа — Алана Уэйка. В не своём произведении герой должен появиться уже 30 января, голос ему подарил Мэтью Порретта. Актёр озвучивал данного героя в Alan Wake II, а в Dead by Daylight геймеры смогут услышать несколько оригинальных реплик и очень много криков.

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По приложенному к DLC мини-сюжету, Алан сам написал своё перемещение в мир чёрного тумана, где происходят события Dead by Daylight, чтобы выбраться из Тёмной обители. Разработчики также обнародовали ключевые способности героя, которая появятся именно в Dead by Daylight:

  • «Воин света» — игрок становится быстрее, если светит фонариком. Если ослепить маньяка, то он получит временный эффект, снижающий скорость передвижения.
  • «Дар: освещение». У игрока появляется возможность благословить тотем, чтобы все выжившие в радиусе его действия получили возможность видеть ауры сундуков и генераторов.
  • «Дедлайн». Если персонаж ранен, то проверки навыков во время лечения компаньонов или починки генераторов возникают чаще, но штраф за провал уменьшается вдвое.

Появление Алана Уэйка прокомментировал также креативный директор компании Remedy Сэм Лейк:

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«Мы очень рады появлению Алана Уэйка, нашего измученного писателя, в известнейшей Dead by Daylight. Лор этих двух хорроров — это брак, заключённый в Тёмной обители. Мы с нетерпением ждём, какие же ужасы встретят Алана в Тумане».

#dead by daylight #behaviour interactive #alan wake ii
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