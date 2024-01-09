Но «этот год» сейчас понятие неприлично растяжимое.

Ещё в кажущемся сегодня бесконечно далёким начале 2021 года Bethesda Softworks опубликовала небольшой тизер, посвящённый некоему игровому проекту про Индиану Джонса. С тех пор никаких, даже минимальных подробностей этого проекта не поступало, а всё, что мы могли узнать — это то, что игра выйдет нескоро. Но время идёт, и «нескоро» постепенно превратилось в «обозримую перспективу». По крайней мере, об этом рапортует авторитетный игровой инсайдер Том Хендерсон, информация которого сбывается практически со стопроцентной точностью.

реклама

Согласно имеющимся у Хендерсона сведениям, игра про Индиану Джонса от студии MachineGames, известной своей работой над современными проектами серии Wolfenstein, выйдет в свет в этом году. Пока что без окон релиза и, тем более, без конкретных дат, не говоря уже про подробности сюжета и игрового процесса.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поскольку Bethesda теперь принадлежит Microsoft, то основные игры компании будут анонсироваться в рамках презентации Developer_Direct, которая в этом году пройдёт 18 января. Именно в ходе этой презентации, как сообщает Microsoft, игрокам покажут игру про Индиану Джонса вкупе аж с десятью минутами игрового процесса. Также следует ожидать показа Awowed от Obsidian Entertainment и Senua’s Saga Hellblade II от Ninja Theory.