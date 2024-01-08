Но зато без Valve. Но она против не была.

Компания NVIDIA опубликовала трейлер Half-Life 2 RTX в рамках своей презентации CES 2024. Там же, если что, состоялся анонс видеокарт линейки GeForce RTX 40 Super. В самом ролике можно увидеть, как выглядит обновлённый город Рейвенхольм. Геймплейные кадры с улучшенным освещением, разумеется, там тоже есть.

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Разработкой Half-Life 2 RTX занимается команда мододелов из Orbifold Studios при непосредственном участии NVIDIA, но без официального участия Valve. Полное название проекта получилось довольно громоздким — Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project.

Half-Life 2 RTX создаётся с использованием платформы для мододелов NVIDIA RTX Remix, которая позволяет заниматься производством ремастеров игр на DirectX 8 и 9. Для этого данный набор инструментов использует автоматизированные методы улучшения графики, а также позволяет добавлять в игры поддержку трассировки лучей и масштабирования DLSS.

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Анонс Half-Life 2 RTX состоялся ещё в августе 2023 года, даты релиза у проекта пока нет. Судя по всему, до завершения цикла разработки ещё очень далеко.