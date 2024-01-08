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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Netflix планирует в 2024 году расширить раздел с играми в своём каталоге и рассматривая новые способы монетизации
Видимо, денег с подписки не хватает для развития каталога.

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Компания Netflix ещё в 2021 году начала добавлять в свою подписку игры, не требуя от клиентов внесения каких-либо дополнительных платежей. Новое подразделение сервиса развивается и сейчас, но руководство намерено уделить больше внимания монетизации контента. По данным издания The Wall Street Journal, в настоящий момент рассматривается сразу несколько вариантов, про которые мы сейчас и поговорим.

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Среди новых способов монетизации игр на площадке Netflix рассматриваются следующие варианты: микротранзакции — в настоящий момент, напомним, таковых нет в играх от Netflix вовсе; дополнительная оплата за некоторые особо крупные проекты — сверх оплаты за привычную подписку; реклама в играх для пользователей более дешёвого тарифа, где показывается реклама в фильмах и сериалах на Netflix.

Если вас заинтересовало игровое направление стримингового сервиса, то напомним, что сейчас игры по подписке Netflix работают только на планшетах и телефонах. Никаких транзакций, рекламы и прочих ограничений по сравнению с версиями для домашних игровых платформ нет вовсе. Скорее всего, Netflix был вынужден пойти на модернизацию системы монетизации из-за недостаточного уровня вовлечения пользователей. По имеющимся в Сети данным, игры через указанный стриминговый сервис в сентябре 2023-го запускали около 2,2 миллиона человек — менее 1 % от всего числа подписчиков.

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Пока Netflix не сильно расстраивается из-за непопулярности своего игрового подразделения, продолжая «вбухивать» туда серьёзные деньги и расширяя каталог. В течение 2024 года в каталоге должно быть представлено до 90 проектов, включая эксклюзивы. Сейчас там, например, есть Hades, GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, Into the Breach и Braid.

#игры #netflix #подписочные сервисы
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