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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Планы по развитию League of Legends на 2024 год: внедрение античита Vanguard, переработанный режим «Арена» и доработка рейтингового режима
«Арена» станет более расслабляющей.

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Компания Riot Games на днях не только показала нам тизер второго сезона анимационного сериала «Аркейн», но также рассказа о планах по развитию League of Legends на 2024 год. Появились сведения по ранговым сражениям, грядущему обновлению и новому чемпиону.

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Разработчики из Riot Games рассказали, что после изменений ранговой системы в 2023 году само качество сетевых баталий стало лучше. Но разброс видимых рангов увеличился: ситуация, когда в зарубах с «Платиной» могли находиться «серебряные» игроки, стали нормой. Корректировке последнего аспекта и будет уделено особое внимание в текущем году. Клиент League of Legends научится отличать новых игроков от «смурфов» — странно, что данное важное изменение внедряется только сейчас.

Новым чемпионом игры станет дракончик Смолдер с ролью «стрелок» — он станет именно простым стрелком, поскольку все предыдущие герои в данном класе были слишком сложны в освоении. За Смолдером должен последовать маг Вастайи для боёв на средней дистанции.

Разработчики продолжают вести работу по изменению характеристик уже выпущенных героев. Ближайший «реворк» запланирован для Скарнера — переработанный персонаж должен выйти в первом полугодии 2024-го. Затем авторы займутся перебалансировкой Шиваны, но её выход должен состояться только в 2025 году.

Riot Games поможет игрокам с демонстрацией своей привязанности к тем или иным персонажам — будет снято ограничение по количеству рангов мастерства.

Режим «Арена» будет существенным образом доработан для своего повторного появления в улучшенном виде. Представители Riot Games собираются подправить баланс и геймплей для него, добавить новые карты и аугментации, а также увеличить число команд с четырёх до восьми. Принимая во внимание последний пункт, на обновлённой «Арене» одновременно смогут находиться до 16 игроков. Прочие детали разработчики обнародуют позже, но уже сейчас они указывают на важность создания «более расслабленного геймплея» для данного режима.

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Наконец, в конце февраля — начале марта в League of Legends должен появиться Vanguard — комплексная программа для борьбы с читерами и ботами, которая работает на уровне ядра операционной системы. Данная система уже знакома поклонникам сетевого шутера Valorant.

#riot games #league of legends
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