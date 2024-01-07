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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В начале года Steam традиционно обновил свой рекорд «онлайна» — более 33,6 млн пользователей одновременно
Так происходит каждый год.

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Так сложилось, что в начале года в Steam постоянно устанавливаются всё новые и новые рекорды «онлайна». Объясняется это достаточно легко: буквально только что прошла огромная зимняя распродажа игр, погодные условия в северном и наиболее платёжеспособном полушарии Земли способствуют домоседству, а заниматься дома кроме как сидеть в интернете и играть в видеоигры в свободное время, по сути, особо-то и нечем.

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Вот на фоне этого в Steam и устанавливаются рекорды: сегодня, например, в сети в данном сервисе цифровой дистрибуции одновременно присутствовали более 33,6 миллионов пользователей. Из них 10,8 миллионов находились не просто в сети, а в тех или иных видеоиграх — проще говоря, являлись активными пользователями, а не просто теми, кто запустили Steam в фоновом режиме.

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Наиболее резкий рост числа пользователей Steam за всю его историю наблюдался в период с 2020 по 2022 год. Причина предельно проста: пандемия, самоизоляция, сведение населения с попранными государствами правами до пребывания взаперти в четырёх стенах и доступ только к интерактивным развлечениям.

#steam #valve
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