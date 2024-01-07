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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Вышла масштабная бесплатная модификация Revolution для Portal 2
Игроки в полном восторге.

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Команда энтузиастов из Second Face Software выпустила масштабную модификацию для головоломки Portal 2 под названием Portal: Revolution. Разработка данного проекта, если верить его авторам, велась на протяжении свыше восьми лет, в сюжетном плане он занимает место между событиями двух игр от Valve.

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Portal: Revolution может приятно удивить не только наличием оригинального сюжета, но и свыше 40 новых головоломок. Мододелам также удалось переработать несколько базовых механик из Portal 2, что положительно сказалось на уникальности их проекта.

На прохождение Portal: Revolution уйдет от 5 до 7 часов, изначально релиз модификации должен был состояться 5 января, о чём ранее сообщали представители Second Face Software. Релиз задержался на сутки из-за того, что сама Valve затянула с одобрением модификации.

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Модификация Portal: Revolution доступна бесплатно для всех в Steam, у кого есть во владении оригинальная Portal 2. К сожалению, поддержки русского языка пока нет. На момент написания данного материала у работы Second Face Software было 867 отзывов, 94 % из них положительные.

#valve #модификации #portal 2 #portal revolution
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