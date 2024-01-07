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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Количество поддерживаемых игр на Steam Deck перевалило за 13 тысяч
Вот это библиотека для двухлетнего устройства!

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Тематический портал Gaming on Linux обратил внимание на тот факт, что число поддерживаемых игр для портативного компьютера Steam Deck перевалило за 13 тысяч. На момент написания оригинального материала журналистов указанного ресурса 4335 игр были полностью оптимизированы для игрового устройства от Valve, ещё 8751 проект имел статус «Можно играть».

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Для тех, кто не в теме, стоит отдельно пояснить, что отсутствие у той или иной игры в библиотеке Steam значка о совместимости ещё «не приговор». Если это не сетевой шутер, использующий капризный античит, то игра со статусом «Не поддерживается», скорее всего, на Steam Deck запустится. Самый свежий пример — Starfield, которая несколько месяцев назад получила именно такой статус, но в YouTube полно роликов с геймплеем, записанным на портативном устройстве Valve.

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Если вы ещё не купили себе Steam Deck, но рассматриваете такую возможность, то переходите в специальный раздел сервиса, в котором содержится информация о наличии совместимости. Напомним, оригинальная версия устройства поступила в продажу в феврале 2022 года. Аналитики сходятся во мнении, что на данный момент продажи Steam Deck перевалили за 3 миллиона экземпляров.

#steam #valve #steam deck
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