Классическая фэнтезийная ролевая игра. Но со своей изюминкой.

Ролевая игра с элементами экшена Dragon’s Dogma 2 от компании Capcom должна поступить в продажу 22 марта текущего года. Издатель это тоже прекрасно помнит, поэтому потихоньку начинает вести работу по медийной раскрутке данного проекта. Ода из самых действенных мер в таком случае — публикация трейлеров и больших геймплейных видеороликов. Одному из последних и посвящена сегодняшняя заметка.

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Capcom опубликовала 18-минутное геймплейное видео Dragon’s Dogma 2, в котором разработчики показали игровой процесс за разные классы: боец, воин, чародей и вор. Для каждого класса здесь предусмотрен уникальный боевой стиль. Например, боец предпочитает ближние стычки, орудует мечом и отмахивается от врагов щитом. Чародей ожидаемо использует посох с заклинаниями, стараясь не вступать в контактные схватки. А у вора огромное влияние на исход сражения оказывает скрытность и умение выступить в нужный момент.

Во время сражений герой сможет использовать элементы окружения — в какой-то момент в ролике ключевой персонаж организовал прорыв воды и последовавшее за ним устранение препятствия с помощью взрывной бочки. Во всех четырёх случаях, представленных в трейлере, отряду игрока приходится иметь дело с великанами разных типов — тут и огромные тролли с дубинами, и массивные огры, и невесть ещё какие увальни. Помощь в сражениях главному герою оказывают так называемые пешки — управляемые ИИ компаньоны.

Напомним, Dragon's Dogma 2 — это однопользовательская ролевая игра, где игрок может выбрать практически всё: внешность своего Восставшего, профессию, партию, решения в различных ситуациях и многое другое. Разработчики обещают реализовать для нас глубокий фэнтезийный мир, который будет интересно исследовать. В путешествии к игроку присоединятся пешки — загадочные потусторонние существа.

Авторы уверяют, что они настолько уникальные, что игроку может показаться, будто его сопровождают настоящие живые игроки. Это, дескать, стало возможным «благодаря реалистичной физике, искусственному интеллекту (ИИ) и великолепной графике». Причём, одну пешку разрешат игроку самостоятельно, а две другие можно будет нанять, путешествуя по миру.

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Релиз Dragon’s Dogma 2 должен состояться 22 марта на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.