Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тираж Monster Hunter Rise превысил 13 млн копий, у пятилетней Monster Hunter World — 23 миллиона
Достойный результат, надо полагать.

реклама

Игровая серия Monster Hunter должна будет отметить свой 20-летний юбилей в марте 2024 года, по такому случаю компания Capcom подготовила сразу несколько важных событий. Об этом сообщил нынешний продюсер серии Рёдзо Цудзимото. Помимо этого он также озвучил тиражи Monster Hunter World и других проектов данного бренда.

реклама

Игры серии Monster Hunter — это ролевые боевики в фэнтезийном антураже, обширным списком тех самых монстров и тщательно выстроенной экосистемой, где любой камень и любая букашка могут дать преимущество в бою.

Та же Monster Hunter World, о тиражах которой речь пойдёт чуть позже, вышла на ПК ещё 8 августа 2018 года. В этой игре (как и во всех других той же серии) геймер примеряет на себя роль охотника, выслеживающего чудовищ в их родной среде обитания. Для успешного развития персонажа необходимо побеждать чудовищ, добывать сырьё, необходимое для создания мощного оружия и крепких доспехов, которые затем пригодятся в бою с ещё более опасными созданиями. С момента выхода Monster Hunter World собрала в Steam свыше 245 тысяч отзывов, из которых 88 % являются положительными.

По состоянию на 2023 год Monster Hunter World была куплена свыше 23 миллионов раз, а тираж Monster Hunter Rise превысил отметку в 13 миллионов копий. Мобильная игра Monster Hunter Now, выпущенная в сентябре 2023-го, собрала свыше 10 миллионов загрузок.

Monster Hunter Rise вышла в Steam позднее — 12 января 2022-го. Проект за это время собрал более 53 тысяч отзывов в Steam, из которых 86 % являются положительными. Здесь всё с внутренней экспозицией дела обстоят ровно так же: геймеров ждёт история, в которой они становятся охотниками и отправляются исследовать невиданные прежде карты и расправляться с кровожадными монстрами с помощью целого арсенала оружия.

Анонсированная в декабре Monster Hunter Wilds, по словам Чудзимото, в целом была тепло принята игроками по всему миру. Разработчики поставили перед собой цель выпустить данный проект в 2025 году, поэтому сейчас идёт его активная разработка. Подробностей следует ждать летом текущего года.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также специалисты компании Capcom устроили опрос с целью определения самых популярных монстров во вселенной Monster Hunter, выдвинув для голосования 229 кандидатов. Результаты будут раскрыты в марте текущего года, а тройку лидеров увековечат на специальном праздничном изображении.

#capcom #monster hunter world #monster hunter rise
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Подробности с презентации ролевой игры Dragon’s Dogma 2 от Capcom: мир, возможности, редактор персонажа и многое другое
Capcom анонсировала Monster Hunter Wilds — новый экшен в именитой серии
Дополнение Separate Ways с Адой Вонг к ремейку Resident Evil 4 поступило в продажу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
77
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
37
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
35
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
49
О советском ударном самолёте МиГ-27
3
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
17:16
Коллеги, полностью согласен, никаких жигулей, боже упаси, только православное майкопское, иначе возможны мутации и другие ужасные последствия.
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Михаил Карасёв
17:13
Да знаете, у многих авто данная педаль пластиковая, а истории "ой я только поправила, а оно сломалось" сколько я видел, если бы это была массовая проблема, уже бы такой информационный фон был в интерн...
Китайский кроссовер Changan CS55 не выдержал российских морозов, утратив педаль газа
Игорь Шелахонов
17:08
Ощущение, что я с слабоумными общаюсь. Написал "подтвержденными видео и фото", а следом вопрос "КЕМ".
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Grigory Verstalin
17:08
Иш куда хватил! Кризис! У меня первая алиса при 800х600 подтормаживала когда-то
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Дмитрий Пешнин
17:05
Купил за 36к gigabyte 4060 и кайфую, трассировка, DLSS и генерация кадров (где требуется), в fullHD на ультрах везде больше 60 fps. Че ещё надо-то?)))
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Егор Шишкин
17:02
X100 набрал больше x100 pro, на нем параллельно фильмец по торренту качали?
Стали известны самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
Шарманщик
16:58
и каждому абоненту на гудок
Российские хакеры уничтожили практически все сервера «Киевстар» во время атаки
ALFik
16:57
Какая же у тебя каша в голове. Такое происходит, если получать знания бессистемно.
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Шарманщик
16:56
Скоро у ВСУ солдаты-комикадзе будут, а потом и их не станет.
"Из-за нехватки снарядов ВСУ пытаются заменить их дронами-камикадзе»: Американский аналитик
Asker 013
16:53
Вошли в период жизни, когда протекает долларовая инфляция...Не привычно, но зелёный становится обыкновенной валютой - его лишили бессмертия...Скоро, для объективной оценки стоимости "железа", в обиход...
1 июня 2024 года цены на видеокарты могут вырасти на 25%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем