Достойный результат, надо полагать.

Игровая серия Monster Hunter должна будет отметить свой 20-летний юбилей в марте 2024 года, по такому случаю компания Capcom подготовила сразу несколько важных событий. Об этом сообщил нынешний продюсер серии Рёдзо Цудзимото. Помимо этого он также озвучил тиражи Monster Hunter World и других проектов данного бренда.

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Игры серии Monster Hunter — это ролевые боевики в фэнтезийном антураже, обширным списком тех самых монстров и тщательно выстроенной экосистемой, где любой камень и любая букашка могут дать преимущество в бою.

Та же Monster Hunter World, о тиражах которой речь пойдёт чуть позже, вышла на ПК ещё 8 августа 2018 года. В этой игре (как и во всех других той же серии) геймер примеряет на себя роль охотника, выслеживающего чудовищ в их родной среде обитания. Для успешного развития персонажа необходимо побеждать чудовищ, добывать сырьё, необходимое для создания мощного оружия и крепких доспехов, которые затем пригодятся в бою с ещё более опасными созданиями. С момента выхода Monster Hunter World собрала в Steam свыше 245 тысяч отзывов, из которых 88 % являются положительными.

По состоянию на 2023 год Monster Hunter World была куплена свыше 23 миллионов раз, а тираж Monster Hunter Rise превысил отметку в 13 миллионов копий. Мобильная игра Monster Hunter Now, выпущенная в сентябре 2023-го, собрала свыше 10 миллионов загрузок.

Monster Hunter Rise вышла в Steam позднее — 12 января 2022-го. Проект за это время собрал более 53 тысяч отзывов в Steam, из которых 86 % являются положительными. Здесь всё с внутренней экспозицией дела обстоят ровно так же: геймеров ждёт история, в которой они становятся охотниками и отправляются исследовать невиданные прежде карты и расправляться с кровожадными монстрами с помощью целого арсенала оружия.

Анонсированная в декабре Monster Hunter Wilds, по словам Чудзимото, в целом была тепло принята игроками по всему миру. Разработчики поставили перед собой цель выпустить данный проект в 2025 году, поэтому сейчас идёт его активная разработка. Подробностей следует ждать летом текущего года.

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Также специалисты компании Capcom устроили опрос с целью определения самых популярных монстров во вселенной Monster Hunter, выдвинув для голосования 229 кандидатов. Результаты будут раскрыты в марте текущего года, а тройку лидеров увековечат на специальном праздничном изображении.