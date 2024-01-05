Сбежать из Таркова действительно уже можно будет в этом году.

Разработчики популярного лутер-шутера Escape from Tarkov из студии Battlestate Games в рамках недавнего подкаста TarkovTV рассказали о своих планах на 2024 год. На самом деле, запланировано много всего, поэтому тезисов хватает.

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В наступившем 2024 году шутер должен полностью переехать на движок Unity 2023. В связи с этим заявлен существенный прирост производительности, новый уровень графики и спецэффектов. Система преодоления препятствий тоже будет доработана, а от желания создать механику зарабатывания очков престижа авторы пока не отказываются. После её внедрения у игроков появится возможность после прохождения основных квестов сбросить свой прогресс, получив что-то взамен, и начать всё с начала.

Из интересного технического можно упомянуть видео с процессом записи звука для РПД и бронетранспортёра, который с патчем 0.14 выехал на локацию «Улицы Таркова».

В игре должна появиться смена времён года. В настоящий момент снег на картах введён в тестовом режиме и должен исчезнуть (если уже не исчез) в самое ближайшее время. Авторы шутера хотят сделать так, чтобы погодные условия на локациях регулярно изменялись, оказывая непосредственное влияние на геймплей.

Про сами карты представители Battlestate Games сказали немного, но по делу. Взять, например, ту же карту «Эпицентр» — она в скором времени перестанет быть пристанищем для новичков из-за обновлённого матчмейкера. Игроки с уровнем до 15 будут попадать в один рейд вместе с такими же новоприбывшими пользователями. Карта «Терминал» — это последняя локация, которая будет добавлена в шутер до его полноценного релиза. Сам факт внедрения новой зоны, опять же, должен состояться в ближайшее время.

В наступившем году сотрудники Battlestate Games намерены заняться тестированием особых сюжетных квестов — заданий, которые попадут в игру уже после её полноценного релиза. По замыслу авторов, такие цепочки миссий должны рассказать о событиях, которые стали катализатором для военного конфликта в мире Escape from Tarkov. После внедрения всего сюжетного контента простые игроки, как заявляется, смогут пройти шутер и, представьте себе, сбежать из Таркова.

Кое-что в рамках трансляции было рассказано и об арена-шутере Escape from Tarkov: Arena. «Вайп» серверов в игре случится рано или поздно, но авторы не хотят делать это в ближайшее время. Зато они решили отказаться от практики раздачи ключей волнами — раздач вообще никаких больше не будет. Но если вы прямо сегодня оформить предзаказ на Arena, то доступ к игре вы получите сразу. Также все игроки, которые успели зайти в новый шутер до 5 января, получили на свой виртуальный счёт 1,5 миллиона не менее виртуальных рублей.

Одно из самых важных нововведений — возможность связать «Арену с основной игрой — появится в первом квартале текущего года. После этого появится опция кросс-прокачки навыков бойца, но насчёт общего банка авторы пока решения не приняли. Сотрудники Battlestate Games намерены сделать свой новый проект более киберспортивным, для чего во втором квартале будут выпущены соответствующие обновления.

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Escape from Tarkov: Arena в текущем году получит 3 новых режима и 4 новые карты. Матчмейкер полностью переработают — он получит отдельную безрейтинговую версию, «научится» принимать во внимание не только рейтинг, но и выбранный пресет снаряжения вкупе с другими факторами. Для игроков добавят возможность играть только соло — без набранных заранее групп в командах.