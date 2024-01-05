Но это не совсем «инди», как принято считать.

Разработчики из студии Mintrocket раскрыли данные по продажам своего морского приключения с элементами ролевой игры Dave the Diver, которое появилось в раннем доступе ещё в конце 2022 года. Финальный релиз проекта состоялся в июне 2023-го, именно тогда случилась его новая волна популярности.

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В настоящий момент известно, что тираж Dave the Diver перевалил за 3 миллиона копий. И это даже с учётом обстоятельства, что игра пока доступна только на ПК и Nintendo Switch. Разработчики пока даже не готовы рассказать, когда состоится расширение платформенной географии их произведения.

Если кто не знает, Dave the Diver — это максимально аутентичная игра про исследование океана и участие в дополнительных активностях. Неподготовленный геймер может сейчас подумать, что речь идёт о проекте от небольшой инди-студии, ведь именно так его воспринимали организаторы разных церемоний награждения. Даже в Steam у Dave the Diver издателем прописана всё та же Mintrocket — то есть, студия якобы сама занимается «раскруткой» своего творения. Но это не так. Морское приключение создавалось под патронажем южнокорейского ИТ-гиганта Nexon.

Dave the Diver предлагает игрокам исследовать глубоководные районы океана и заниматься ловлей рыбы днём, а управлять суши-рестораном ночью. Сами авторы называют его гибридом приключения, ролевой игры и «тайкуна». Здесь нужно улучшать и создавать оборудование, используя собранные ресурсы и прибыль суши-ресторанов для подготовки к опасным вылазкам. Скрашивать досуг игроку будут эксцентричные персонажи и хорошо прописанный сюжет с шутками, пародиями и другими вещами.

«Сочетание пиксельной и 3D-графики создает потрясающий художественный стиль, демонстрирующий захватывающие дух подводные пейзажи. Это океаническое приключение разворачивается в настоящей морской среде Голубой дыры, наполненной более чем 200 видами морских существ. Мини-игры, побочные квесты и несколько сюжетных линий обеспечат многочасовое развлечение и разнообразный игровой процесс», — описывают своё творение разработчики из Mintrocket.

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На момент написания данного материала у Dave the Diver было свыше 80 тысяч отзывов игроков на своей странице в Steam, из которых 97 % были положительными.