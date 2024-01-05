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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Системные требования метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown — для ультра-настроек хватит и GTX 1060
Надо же, оптимизацию подвезли.

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Компания Ubisoft опубликовала системные требования метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown и дала понять, какие режимы производительности подготовлены для её консольных версий. Если коротко, то никаких серьёзных требований к оборудованию геймера проект не предъявляет. На тех же приставках можно рассчитывать на стабильные 60 кадров/с для всех версий.

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Сначала давайте обсудим системные требования для ПК. Вот как выглядят минимальные (1080p, 60 кадров/с, обычные настройки графики):

  • операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
  • процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Гбайт) или AMD Radeon RX 5500 XT (4 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX 11;
  • место на накопителе: 30 Гбайт.

Рекомендованные системные требования (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики):

  • операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
  • процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Гбайт) или AMD Radeon RX 5500 XT (4 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX 11;
  • место на накопителе: 30 Гбайт.

Ультранастройки (4K, 60 кадров/с, настройки графики «Ультра»):

  • операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
  • процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт);
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX 11;
  • место на накопителе: 30 Гбайт.

С ПК-версией и её требованиями мы разобрались — как видим, ничего серьёзного нет даже в разделе с ультра-настройками. Ту же GTX 1060 давно принято считать устаревшей видеокартой, которая даже в топе Steam уже доминирует.

Режим работы на консолях отличаются тем, что 60 кадров/с есть в наличии даже для устройств предыдущего поколения. В случае же с производительными решениями текущего поколения можно говорить о 120 кадрах/c при разрешении 4K. Неужели мы имеем дело с похвальной оптимизацией.

Для консолей PlayStation прописаны следующие режимы работы:

  • PlayStation 5 — 4K при 120 кадрах/с;
  • PlayStation 4 Pro — 4К при 60 кадрах/с;
  • PlayStation 4 — 1080p при 60 кадрах/с.

Для консолей Xbox ситуация с режимами производительности выглядит следующим образом:

  • Xbox Series X — 4K при 120 кадрах/с;
  • Xbox Series S — 1440p при 60 кадрах/с;
  • Xbox One X — 4К при 60 кадрах/с;
  • Xbox One S — 1080p при 60 кадрах/с;
  • Xbox One — 1080p при 60 кадрах/с.

Метроидвания про Принца Персии также выйдет на консоли Nintendo Switch, где 60 кадров/c удалось добиться и там. Режимы для данного устройства выглядят следующим образом:

  • портативный режим — 720p при 60 кадрах/с;
  • стационарный режим — 1080p при 60 кадрах/с.
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Prince of Persia: The Lost Crown поступит в продажу 18 января на ПК (Ubisoft Store, EGS), двух поколениях PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch. Демоверсия проекта выйдет 11 января, заявлен текстовый перевод на русский язык.

#ubisoft #prince of persia the lost crown
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