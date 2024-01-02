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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевая игра Disco Elysium получит неофициальную русскую озвучку от питерской команды Cool-Games
В настоящий момент энтузиасты заканчивают работу над дубляжом Fallout 4.

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Ролевая игра Disco Elysium от эстонской студии ZA/UM получила текстовый перевод на русский язык ещё три года назад. Процесс локализации шёл неспешно, разработчики тщательно всё проверяли за командой локализаторов и не давали им никаких вольностей. В Сети вы точно сможете найти откровения отдельных людей, причастных к переводу проекта. В обозримом будущем ролевая игра должна ещё обзавестись русской озвучкой — разумеется, неофициальной.

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Disco Elysium действительно должна будет получить голосовой перевод на русский язык, работать над ним вызвалась петербургская студия Cool-Games, которая специализируется на переводе и дубляже игр. Своеобразный анонс состоялся в рамках новогодней трансляции, которую проводили представители упомянутой команды энтузиастов. Анонс неофициального русского дубляжа Disco Elysium был подкреплён отдельным трейлером: примеров озвучки он не содержит, но зато повторяет информацию о готовящемся переводе и напоминает о сути игры.

Неофициальная русская озвучка Disco Elysium должна быть выпущена после релиза дубляжа Fallout 4 от той же петербургской студии Cool-Games. Данное фанатское произведение сейчас находится на этапе закрытого бета-тестирования — например, 31 декабря вышла версия с индексом 0.47.

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Напомним, изначально ролевая игра Disco Elysium вышла в октябре 2019 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Через два года, в 2021-м, состоялся выход расширенного издания Disco Elysium: The Final Cut, которое существенным образом расширило платформенную географию проекта. Игру сейчас можно купить не только на ПК, но также на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

#disco elysium #za um
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