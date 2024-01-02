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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Steam перестал работать на Windows 7, 8 и 8.1 — компания Valve официально завершила поддержку данных ОС
Просто время пришло.

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С 1 января 2024 года цифровой сервис Steam лишился поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Об этом компания Valve предупреждала владельцев компьютеров с данными ОС ещё за несколько месяцев до намеченной даты с помощью довольной заметной надписи прямо в клиенте сервиса.

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Завершение сроков поддержки Windows 7, 8 и 8.1 продиктовано не только стремительным снижением популярности систем среди пользователей Steam — в декабрьской статистике доля перечисленных ОС составляла всего 0,89 %. Ключевой причиной сворачивания поддержки является Google Chrome: ключевые функции магазина полагаются именно на встроенную версию браузера. Веб-обозреватель от Google давно не получает обновлений на старых «операционках» от Microsoft, а в будущем Steam обязательно потребует обновления безопасности, которые есть только в Windows 10 и более свежих ОС.

Стоит упомянуть также, что по данным за декабрь 2023 года, Windows 10 пользовались 53,45 % пользователей Steam, тогда как Windows 11 установлена на 41,95 % систем. Глядя на эти цифры, можно очень легко понять мотивацию Valve.

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Завершение поддержки Windows 7, 8 и 8.1 вынудит пользователей данных операционных систем обновиться минимум до Windows 10, поскольку запустить клиент Steam и получить доступ к своей библиотеке игр они уже не смогут.

#steam #valve
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