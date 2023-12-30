Теперь история AB полностью продолжится под руководством Microsoft. И хорошего в этом не так много, как может показаться.

Поскольку холдинг Activision Blizzard теперь принадлежит Microsoft в рамках одобренной антимонопольными органами рекордной в игровой индустрии сделки, то и в дальнейшем управлять процессами в холдинге, в представлении рэдмондского гиганта, должны непосредственно «свои» люди. Насколько логичен подобный подход, мы увидим по принимаемым в отношении продуктов Activision Blizzard решениям, ну а на сегодняшний день эпоха Бобби Котика завершилась: топ-менеджер официально покинул компанию, которую возглавлял на протяжении 32 лет.

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О том, что Котик уходит из Activision Blizzard после включения в состав Microsoft, официально стало известно ещё в октябре, но тогда руководитель Xbox Фил Спенсер попросил топ-менеджера остаться на своей должности до конца года. Теперь же все структуры холдинга будут подчинены руководителю Microsoft по игровому направлению Мэтту Бути.

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Хотя у геймеров отношение к Бобби Котику предельно однозначное, и позитивным его назвать вряд ли возможно, но необходимо всё-таки отдавать себе отчёт в том, что видеоигровая индустрия, как и любой другой частный бизнес, существует для получения прибыли; всё остальное глубоко вторично. И если рассуждать в этом плане, то со своими обязанностями Бобби Котик, увеличивший капитализацию Activision, а затем и Activision Blizzard, с $10 миллионов до более чем $70 миллиардов, оказался одним из самых успешных руководителей в своей сфере.