Но насколько эти аккаунты живые, и какого качества и класса эти тысячи видеоигр, никто не сказал.

На сегодняшний день сервис VK Play, над которым российское сообщество любителей видеоигр любит посмеиваться, но который завтра может стать обязательным для всех издателей и разработчиков, которые в принципе хотят продавать свою продукцию на российском рынке, трудно назвать достойным конкурентом Steam или даже Epic Games Store, не говоря уже о Twitch или YouTube. Тем не менее, процесс идёт, и на сегодняшний день в VK Play уже собрана впечатляющая статистика, которой поделилась пресс-служба сервиса.

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Итак, согласно официальным данным, в VK Play Store к концу 2023 года зарегистрировано 37,2 миллиона учётных записей, собрано более 10 тысяч видеоигр, а с самим сервисом пользуются две с половиной тысячи разработчиков игр.

Что до стримингового сервиса VK Play Live, то в нём уже работают 25 тысяч «активных» стримеров, а количество зрителей превысило 10 миллионов. В общей сложности проведено 912 тысяч прямых трансляций, в чатах которых оставлено 34 миллиона комментариев.

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Также популярностью пользуются «VK Play Турниры», в рамках которых с момента открытия площадки провели уже более пяти с половиной тысяч соревнований с общим призовым фондом в 21,6 млн рублей.