Смотрим трейлер.

Разработчики из Divovision Games сообщили, что их роуглайт-тактика «Песнь Копья» поступит в продажу в Steam и VK Play в будущем году — 28 мая. По такому случаю авторы также выпустили специальное новогоднее обращение и обновили демоверсию игры.

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Поздравительный ролик примечателен тем, что стилизирован под передачу «В гостях у сказки». Режиссёром ролика выступил сценарист проекта Аскер Унаев, который ранее успел поработать над приключением «Кужлевка».

«Песнь Копья», как и в случае с «Кужлевкой», сможет похвастаться списком известных актёров, принимавших участие в озвучке. Точно известно, что игроки смогут там услышать героев, голоса которым подарили Иван Жарков и Ольга Голованова.

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Действие роуглайт-тактики «Песнь Копья» происходит в мире славянских сказок. По истории здешнего мира, наступили лихие времена, а нечистая сила начала наводнять княжество. Тут и Змей Горыныч, и другая нечисть начала буйствовать. Именно поэтому отряды богатырей стали отправляться в походы из столицы, чтобы очистить княжество от порождений зла.