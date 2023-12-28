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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Роуглайт-тактика «Песнь Копья» в антураже славянского фэнтези получила дату релиза
Смотрим трейлер.

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Разработчики из Divovision Games сообщили, что их роуглайт-тактика «Песнь Копья» поступит в продажу в Steam и VK Play в будущем году — 28 мая. По такому случаю авторы также выпустили специальное новогоднее обращение и обновили демоверсию игры.

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Поздравительный ролик примечателен тем, что стилизирован под передачу «В гостях у сказки». Режиссёром ролика выступил сценарист проекта Аскер Унаев, который ранее успел поработать над приключением «Кужлевка».

«Песнь Копья», как и в случае с «Кужлевкой», сможет похвастаться списком известных актёров, принимавших участие в озвучке. Точно известно, что игроки смогут там услышать героев, голоса которым подарили Иван Жарков и Ольга Голованова.

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Действие роуглайт-тактики «Песнь Копья» происходит в мире славянских сказок. По истории здешнего мира, наступили лихие времена, а нечистая сила начала наводнять княжество. Тут и Змей Горыныч, и другая нечисть начала буйствовать. Именно поэтому отряды богатырей стали отправляться в походы из столицы, чтобы очистить княжество от порождений зла.

#divovision games #песнь копья
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Видео: разработчики из отечественной студии Divovision Games рассказывают о музыке для своей роуглайт-стратегии «Песнь копья»
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