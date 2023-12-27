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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Русская озвучка для Hogwarts Legacy выйдет уже завтра, 28 декабря
Речь идёт о неофициальной, но профессиональной озвучке.

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Полные русские локализации видеоигр и до всей заварушки в 2022 году были нечастыми гостями даже в AAA-проектах, а уж после «добровольного» ухода западных видеоигровых издателей, а в отдельных особо запущенных случаях — и конкретных студий — с российского «не имеющего значение» рынка и вовсе по большей части превратились в нечто недостижимое. Впрочем, есть энтузиасты, которые готовы на профессиональном уровне заниматься созданием озвучек хотя бы отдельных наиболее «ходовых» видеоигр.

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К таким энтузиастам относится коллектив GamesVoice, который в начале этого года стал заниматься озвучкой фэнтезийной ролевой игры Hogwarts Legacy. И вот, по прошествии многих месяцев работы проект завершён, и локализация выйдет уже завтра, 28 декабря, во второй половине дня по московскому времени.

Следует отметить, что GamesVoice отвечали именно за перевод игры, а непосредственно озвучиванием занимались профессиональные хорошо известные актёры, голоса которых наверняка будут вам знакомы.

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Безусловно, озвучка запоздала: те, кто хотели, прошли Hogwarts Legacy ещё в начале года с субтитрами или же владеют английским языком на уровне, достаточном для полноценного прохождения «в оригинале». А учитывая общепризнанную «одноразовость» Hogwarts Legacy, вряд ли найдётся большое количество желающих перепроходить данный проект ради знакомых голосов. Впрочем, поживём — увидим.

#hogwarts legacy
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