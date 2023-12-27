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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Детали сюжетного экшена «Война Миров: Сибирь»: романтические отношения между персонажами, марсиане на треножниках и кое-что ещё
Действие игры происходит в альтернативной Российской Империи конца 19 века.

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Разработчики из 1C Games Studios раскрыли подробности своего сюжетного экшена «Война Миров: Сибирь» о противостоянии людей и марсиан в антураже альтернативной Российской Империи конца 19 века. Напомним, анонс проекта состоялся в августе 2023 года, полного списка целевых платформ у него до сих пор нет.

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По сюжету, в 1896 году на Землю вторглись марсиане — с треножниками, как в романе Герберта Уэллса «Война миров», орудующими тепловыми лучами. Дерзкие пришельцы уничтожили все крупные города и промышленные центры. Отпор врагам будет давать группа героев, которая сумела вырваться из осаждённого Петрограда в снежную Сибирь в попытках найти новый дом.

Вот что стало известно об игре «Война Миров: Сибирь» после маленького ликбеза:

  • это проект с видом от третьего лица;
  • игроку разрешат управлять одним героем, который по мере прохождения будет улучшать навыки и получать новые способности;
  • авторы расскажут несколько историй ключевых персонажей, но геймеру даже не предоставят возможности выбирать из множества реплик в диалогах;
  • концовка запланирована только одна;
  • никаких суперспособностей у героев не будет;
  • персонажи смогут пользоваться несколькими средствами передвижения, среди которых найдётся место даже бронепоезду;
  • огнестрельное и холодное оружие той эпохи обязательно войдет в арсенал главного героя. Уже сейчас заявлено наличие винтовки Мосина, револьвера «Смит-Вессон» и пулемёта «Максим»; среди врагов будут не только марсиане; при моделировании визуального стиля проекта авторы делают упор на реализм;
  • романтические отношения между персонажами, скорее всего, будут.

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У сюжетного экшена «Война Миров: Сибирь» пока нет даты релиза, но его авторы собираются в скором времени опубликовать новую порцию ответов на самые популярные вопросы.

#1c games studios #война миров сибирь
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