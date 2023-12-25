Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Аналитический сервис SteamDB опубликовал список лучших релизов в 2023 году: «Русы против ящеров» попала в топ-20
А у Baldur’s Gate 3 только девятое место.

реклама

Администрация аналитического сайта SteamDB, на который мы регулярно ссылаемся в своих материалах при обсуждении популярности (или её отсутствия) у тех или иных проектов, составила список лучших релизов на ПК за 2023 год. Удивительно, но в первой тройке нет ни одной игры AAA-уровня, но Baldur’s Gate 3 пробралась в «десятку» лучших, что приятно.

реклама

Здесь важно отметить, что алгоритмы SteamDB при присваивании игры рейтинга тоже учитывают пользовательские отзывы в Steam, но делают это несколько иначе. Учитывается не только сама оценка, но и количество обзоров игры. Если вас интересует, почему актуальные рейтинги в SteamDB отличаются от тех, что выставлены в Steam, то переходите вот на эту страницу с разъяснениями по работе алгоритма. Администрация сервиса с аналитикой уверяют, что их рейтинг гораздо честнее того, что используется в магазине Valve.

Теперь перейдём, собственно, к самим спискам. На первом месте с минимальном перевесом удалось оказаться инди-хиту Lethal Company — проект создавался разработчиком-одиночкой, рейтинг составляет 97,03 %. На втором месте обосновалась HoloCure — Save the Fans! с рейтингом 97,02 % — речь идёт о бесплатном клоне Vampire Survivors с различными витуберами в качестве играбельных персонажей. Вас сильно удивит тот факт, что проект пользуется популярностью — показатель пикового «онлайна» замер на отметке в 46 тысяч игроков. На третьем же месте поместилась ещё одна игра от небольшой команды разработчиков — Pizza Tower с её рейтингом 96,76 %.

Полный список самых лучших релизов 2023 года по версии сервиса SteamDB выглядит следующим образом:

  • Lethal Company;
  • HoloCure;
  • Pizza Tower;
  • Resident Evil 4;
  • VPet;
  • Cats Hidden in Paris;
  • Cats Hidden in Jingle Jam;
  • Dave The Diver;
  • Baldur’s Gate 3;
  • Papa’s Freezeria Deluxe.
рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как видим, ремейк Resident Evil 4 смог опередить Baldur’s Gate 3, но шедевр от Larian Studios тоже присутствует в «десятке» лучших. А если перейти по соответствующей ссылке с полным списком наиболее тепло приятных проектов, то можно приятно удивиться наличию там одиозной «Русы против ящеров» от российской студии The Bratans. Данное произведение положительно оценили более 20 тысяч игроков (95,36 % от общего числа). Действительно, мем зашёл слишком далеко.

#steam #baldurs gate 3 #steamdb #русы против ящеров
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для пользователей Steam открылась страница с персональными игровыми итогами 2023 года
Стартовала зимняя распродажа в Steam: десятки тысяч предложений со скидками до 90 %
Свежая бета-версия клиента Steam предоставила возможность скрывать отдельные игры в библиотеке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
146
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
133
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
117
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
7
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
19
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
3
Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"
6
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
12

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
18:01
Я в курсе что ты
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
Truth Sееker
18:00
Молодцы ребята, есть яйца у них в отличии от россиян))
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
Palkovvodec
17:59
да ясное дело, что всё отрицающее паразитную либерастию, либерасты записывают в фашизм, примитивные манипуляции, тоже самое как с постоянными попытками разжиганием социальной розни, но Россия-то помни...
Офицер ВСУ призвал соотечественников готовиться к тотальной мобилизации
glavhyilo
17:59
ты в курсе что украина на подсосе сидит
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
OgoGoLog
17:59
Я то не лицемерю, в отличии от тебя. "Забавно это слышать" "я вообще против политоты на сайте"
Германия впервые после Второй мировой войны разместит войска на постоянной основе за границей
OgoGoLog
17:58
А вот это уже был САРКАЗМ, а не твой ТУПИЗМ из другой статьи.
Германия впервые после Второй мировой войны разместит войска на постоянной основе за границей
Umid Xaydarov
17:55
незнаю как у большей половины, но лично у меня все норм с ценами.
Песков: в Сербии третьи силы пытаются спровоцировать беспорядки
Truth Sееker
17:55
""Кинжал" и "Калибр" чем не электронные устройства? А?" Натянул сову на глобус. В описании сайта сделан акцент именно на компьютерное железо, всякие гаджеты и тому подобное, про военную тематику там н...
Германия впервые после Второй мировой войны разместит войска на постоянной основе за границей
rogi
17:54
т.е. ты думаешь что они все вытаскивают и тащат в одно место? это просто ближайщее одно из мест куда смогли притащитт
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
Truth Sееker
17:53
Забавно это слышать от того, кто сам пишет комменты в новостях по политоте)
Германия впервые после Второй мировой войны разместит войска на постоянной основе за границей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем