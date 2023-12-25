А у Baldur’s Gate 3 только девятое место.

Администрация аналитического сайта SteamDB, на который мы регулярно ссылаемся в своих материалах при обсуждении популярности (или её отсутствия) у тех или иных проектов, составила список лучших релизов на ПК за 2023 год. Удивительно, но в первой тройке нет ни одной игры AAA-уровня, но Baldur’s Gate 3 пробралась в «десятку» лучших, что приятно.

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Здесь важно отметить, что алгоритмы SteamDB при присваивании игры рейтинга тоже учитывают пользовательские отзывы в Steam, но делают это несколько иначе. Учитывается не только сама оценка, но и количество обзоров игры. Если вас интересует, почему актуальные рейтинги в SteamDB отличаются от тех, что выставлены в Steam, то переходите вот на эту страницу с разъяснениями по работе алгоритма. Администрация сервиса с аналитикой уверяют, что их рейтинг гораздо честнее того, что используется в магазине Valve.

Теперь перейдём, собственно, к самим спискам. На первом месте с минимальном перевесом удалось оказаться инди-хиту Lethal Company — проект создавался разработчиком-одиночкой, рейтинг составляет 97,03 %. На втором месте обосновалась HoloCure — Save the Fans! с рейтингом 97,02 % — речь идёт о бесплатном клоне Vampire Survivors с различными витуберами в качестве играбельных персонажей. Вас сильно удивит тот факт, что проект пользуется популярностью — показатель пикового «онлайна» замер на отметке в 46 тысяч игроков. На третьем же месте поместилась ещё одна игра от небольшой команды разработчиков — Pizza Tower с её рейтингом 96,76 %.

Полный список самых лучших релизов 2023 года по версии сервиса SteamDB выглядит следующим образом:

Lethal Company;

HoloCure;

Pizza Tower;

Resident Evil 4;

VPet;

Cats Hidden in Paris;

Cats Hidden in Jingle Jam;

Dave The Diver;

Baldur’s Gate 3;

Papa’s Freezeria Deluxe.

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Как видим, ремейк Resident Evil 4 смог опередить Baldur’s Gate 3, но шедевр от Larian Studios тоже присутствует в «десятке» лучших. А если перейти по соответствующей ссылке с полным списком наиболее тепло приятных проектов, то можно приятно удивиться наличию там одиозной «Русы против ящеров» от российской студии The Bratans. Данное произведение положительно оценили более 20 тысяч игроков (95,36 % от общего числа). Действительно, мем зашёл слишком далеко.