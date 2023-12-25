Когда-то её авторы вынуждены были переносить релиз из-за Starfield.

Разработчики масштабной модификации Fallout: London на базе четвёртой части сообщили, что её релиз должен состояться 23 апреля 2024 года. Авторы настаивают на том, что речь идёт о большой игре, которая по своим размерам не уступает «четвёрке».

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По случаю объявления даты выхода модификации Fallout: London её авторы опубликовали большое 13-минутное геймплейное видео с наглядной демонстрацией всех ключевых аспектов. Представители команды Folon показали, какие локации «засветятся» в их произведении, назвали количество сюжетных квестов и заданий от фракций. Авторы дали информацию по саундтреку, системе крафта, новых системах перемещения. Внешний вид ключевых NPC, архитектура открытых и закрытых локаций, показали систему диалогов с проверкой навыков даже дали понять, что здесь можно будет доить коров.

Если всё перевести в количественные показатели, то для Fallout: London было сделано 121 единица вооружения, 514 элементов одежды, 64 вида растений, 425 архитектурных элементов, 203 расходных материала и свыше 2056 статичных объектов.

В случае с заданиями дела обстоят не менее интересно. Создатели Fallout: London действительно «заморочились», поэтому рапортуют о следующих показателях: 53 основных квеста, 35 побочных квестов, 25 квестов от фракций, а также множество цепочек заданий от компаньонов и прочих персонажей. При построении всего нарратива разработчики записали свыше 90 тысяч строк диалогов, но у главного героя не будет озвучки.

Действие Fallout: London происходит в 2237 году между событиями первой и второй Fallout, а также за 50 лет до начала сюжета четвёртой части. Среди новых фракций достойны упоминания Джентри, которые контролируют власть над Лондоном, а также движение Камелот и криминальный синдикат Собачьего острова. Найдётся место и другим формированиям, которые внесут свою лепту в формировании общей экосистемы мира модификации.

Напомним, процесс создания Fallout: London длится уже более трёх лет, над произведением трудится основная команда из 50 человек. Общее количество пользователей, внесших свой вклад в производство мода, перевалило за 200. «Костяк» команды настаивает, что по своим масштабам Fallout: London сопоставим с большим дополнением.

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Теперь про точную дату релиза: Fallout: London выйдет 23 апреля 2024-го. За его установку, разумеется, никто никакой платы просить не будет, но потребуется наличие копии Fallout 4 вместе со всеми дополнениями. Любопытно, что перед стартом модификации должна состояться премьера сериала по Fallout от Amazon, намеченная на 12 апреля. Вполне возможно, это обеспечит повышенный интерес к проекту от группы энтузиастов Folon.