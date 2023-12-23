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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Состоялся релиз True Stalker — масштабной модификации для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

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Команда энтузиастов сообщила о выпуске масштабной модификации для шутера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, которая является по сути его полным творческим переосмыслением. Любительская работа получила название True Stalker, она преобразует все компоненты оригинала с помощью улучшенной версии движка Call of Pripyat. Мододелы также подготовили совершенно новый сюжет, посвящённый приключениям обычного сталкера по имени Топор.

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«В центре сюжета самый обычный сталкер по прозвищу Топор. Им уже неоднократно совершались вылазки в Чернобыльскую Зону Отчуждения. Однако за все это время покидать окрестности Кордона он так и не решался: как бы не манил к себе центр Зоны, страх неизведанного постоянно его останавливал. Но жизнь за периметром уже давно потеряла смысл, поэтому герой всё-таки принимает решение отправиться за Кордон...», — гласит официальное описание произведения.

События True Stalker происходят уже после сюжетной истории Call of Pripyat: персонажи новые, их сюжетные арки никоим образом не пересекаются с оными из оригинальной игры от GSC Game World. Создатели модификации должным образом заморочились и сделали для неё свои уникальные ролики с полной озвучкой персонажей.

Ещё одна важная особенность True Stalker — вариативность, разрешающая выполнять задания разными способами, которые только могут быть обнаружены геймером. В остальном же, геймплей модификации во многом походит на то, что все видели в трёх оригинальных играх. Здесь нужно исследовать локации, становиться свидетелями загадочных событий из Чернобыльской зоны отчуждения, вести перестрелки, общаться с персонажами и пытаться разобраться во всём происходящем.

True Stalker может предложить фанатам жанра (модификация к S.T.A.L.K.E.R. — это уже как отдельный жанр, ага) 13 игровых локаций, обновлённый интерфейс с инвентарём, обновлённое графическое исполнение, новые 3D-модели персонажей, а также свыше 50 новых музыкальных композиций.

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Если вас произведение мододелов заинтересовало, то смело переходить по этой ссылке для скачивания True Stalker. Скриншоты и трейлер можно найти где-то здесь, неподалёку.

#gsc game world #модификации #stalker call of pripyat #true stalker
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