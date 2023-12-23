Команда энтузиастов сообщила о выпуске масштабной модификации для шутера S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, которая является по сути его полным творческим переосмыслением. Любительская работа получила название True Stalker, она преобразует все компоненты оригинала с помощью улучшенной версии движка Call of Pripyat. Мододелы также подготовили совершенно новый сюжет, посвящённый приключениям обычного сталкера по имени Топор.

реклама

«В центре сюжета самый обычный сталкер по прозвищу Топор. Им уже неоднократно совершались вылазки в Чернобыльскую Зону Отчуждения. Однако за все это время покидать окрестности Кордона он так и не решался: как бы не манил к себе центр Зоны, страх неизведанного постоянно его останавливал. Но жизнь за периметром уже давно потеряла смысл, поэтому герой всё-таки принимает решение отправиться за Кордон...», — гласит официальное описание произведения.

События True Stalker происходят уже после сюжетной истории Call of Pripyat: персонажи новые, их сюжетные арки никоим образом не пересекаются с оными из оригинальной игры от GSC Game World. Создатели модификации должным образом заморочились и сделали для неё свои уникальные ролики с полной озвучкой персонажей.

Ещё одна важная особенность True Stalker — вариативность, разрешающая выполнять задания разными способами, которые только могут быть обнаружены геймером. В остальном же, геймплей модификации во многом походит на то, что все видели в трёх оригинальных играх. Здесь нужно исследовать локации, становиться свидетелями загадочных событий из Чернобыльской зоны отчуждения, вести перестрелки, общаться с персонажами и пытаться разобраться во всём происходящем.

True Stalker может предложить фанатам жанра (модификация к S.T.A.L.K.E.R. — это уже как отдельный жанр, ага) 13 игровых локаций, обновлённый интерфейс с инвентарём, обновлённое графическое исполнение, новые 3D-модели персонажей, а также свыше 50 новых музыкальных композиций.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если вас произведение мододелов заинтересовало, то смело переходить по этой ссылке для скачивания True Stalker. Скриншоты и трейлер можно найти где-то здесь, неподалёку.