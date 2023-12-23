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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Издатель трилогии The Banner Saga и второй части Pillars of Eternity объявил о своём закрытии
Все сотрудники были уволены. Перед самым Рождеством, да.

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Новости об увольнениях в крупных игровых студиях в этом году регулярно появлялись в нашей ленте — к сожалению, тенденция может получить своё развитие и в будущем году. А под конец текущего года появилась информация о том, что американская компания tinyBuild закрыла принадлежавшее ей инди-издательство Versus Evil. Все сотрудники, к сожалению, были уволены.

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Сначала информацию о закрытии Versus Evil сообщили её же бывшие работники: директор по стратегии Фрэнсис Финке, глава производства Лэнс Джеймс и менеджер сообщества Кристофер Триппи. В своём заявлении последний заявил следующее: «К сожалению, наша материнская компания решила уволить всю команду Versus Evil. Компания Versus Evil, все 13 человек, уволены сегодня, 22 декабря, накануне старта наших рождественских каникул».

Наконец, после заявлений уволенных сотрудников в официальном микроблоге Versus Evil появилась информация о «грустном дне», когда после десяти лет работы издательство закрывает свои двери и распускает сотрудников. В итоговом заявлении представители Versus Evil поблагодарили поклонников своего творчества за преданность.

Напомним, Versus Evil вошла в состав tinyBuild с ноября 2021 года, но в последние годы головная компания оставалась недовольна результатами деятельности своей подопечной. Маленькому издательству пришлось перенести три из четырёх релизов 2023 года, среди которых есть и Broken Roads — олдскульная постапокалиптическая ролевая игра. Действие проекта развернутся в пережившей апокалипсис Западной Австралии. Заявлены разветвлённый сюжет, необходимость принимать тяжёлые решения, пошаговая боевая система, моральный компас и многое другое. Проект получит текстовый перевод на русский язык.

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Что касается Versus Evil, то с момента своего открытия в сентябре 2013 года издательство выпустило трилогию The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire и другие проекты. В будущем году Versus Evil должна была выпустить Broken Roads, Monolith: Requiem of the Ancients и Lil’ Guardsman. Просто функции издательства возьмёт на себя другая компания.

#the banner saga #versus evil #pillars of eternity ii deadfire
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