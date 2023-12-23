Сегодня вечером будет уже новая игра — успейте забрать, если нужно.

Цифровой магазин Epic Games Store в рамках праздничной акции запустил новую раздачу. На этот раз пользователи сервиса могут забрать к себе в библиотеку необычную гоночную игру art of rally с довольно специфическим для жанра графическим исполнением. Проект от создателей Absolute Drift можно будет забрать до сегодняшнего вечера, 23 декабря.

реклама

Самое приятное, что жители из Республики Беларусь и России тоже могут забрать новую раздачу без каких-либо ограничений и унизительных «танцев» с VPN. Напомним, вчера нам предлагали забрать в магазине EGS проект Medvor Idle — приключенческую игру в стиле RuneScape, в которой, как утверждают её авторы, «было отброшено всё лишнее, но сохранена суть». Это также богатая на возможности пассивная игра, сочетающая классические элементы с новым геймплеем.

Что до art of rally, то создатели данной игры называют её стилизованным опытом ралли, вдохновлённым «золотой эрой» данного вида состязаний. Режим карьеры предлагает проехать 72 этапа, включающих эпизоды в Финляндии, Сардинии, Норвегии, Японии, Германии и Кении.

«Сядьте за руль своих любимых ретро-автомобилей, от 60-х до 80-х годов, группы Б, группы С и группы А.

От упрощённых для новичков вариантов до режимов вождения, которые бросят вызов даже самым опытным водителям. Все игроки могут участвовать в гонках, используя свои любимые приёмы раллийного вождения: скандинавский флик, контрруление, торможение левой ногой, поворот на ручном тормозе.

Поместите своё имя на вершину таблицы лидеров в наших ежедневных и еженедельных испытаниях. Продемонстрируйте свои навыки вождения или просто свои любимые пейзажи с интегрированным режимом фото и воспроизведения», — гласит официальное описание art of rally в том же Steam.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кстати, пользователи сервиса Valve приняли гоночную игру достаточно благосклонно. На момент написания данной заметки у art of rally было почти 4 тысяч отзывов, из которых 93 % являются положительными. Проект поступил в продажу 23 сентября 2020 года, сейчас он доступен не только на ПК, но также на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Android.