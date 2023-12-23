Не полноценная часть, но тоже неплохо.

Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown должна выйти уже в течение месяца. Речь идёт не о полноценной новой части, но за неимением другого экшен-платформер тоже сгодится. Оценить старания разработчиков можно уже сейчас, просмотрев новое 20-минутное геймплейное видео, записанное при участии журналистов издания Game Informer.

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В опубликованном видео с игровым процессом можно увидеть вступление, в рамках которого происходит знакомство с новым главным героем и его предысторией. Наш протагонист — это воин Саргон, который оказывается в составе отряда «Бессмертные» и отправляется спасать того самого принца.

Также в рамках 20-минутного геймплейного видео нам показали сражение с первым боссом и кое-какие эпизоды из более поздних этапов прохождения. В последнем случае нам демонстрируют в работе магическую способность главного героя и дают немного оценить дизайн канализации здешнего дворца.

Если что, журналистам Game Informer увиденное в Prince of Persia: The Lost Crown понравилось. Авторы называют проект вполне состоятельной метроидванией, которую можно сравнивать даже с Metroid Dread.

Prince of Persia: The Lost Crown отправит игроков в эпичное приключение на гору Каф, где нужно будет исследовать несколько проработанных регионов с уникальными фантастическими достопримечательностями и особенностями. Будут здесь свои чудеса, опасности, платформы, сражения, использование силы времени, решение головоломок и, разумеется, поиск пропавших сокровищ. Общая продолжительности игры составит около 20-25 часов.

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Релиз Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января 2024 года на консолях PlayStation и Xbox обоих поколений, PC и Nintendo Switch.