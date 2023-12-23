Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: 20 минут игрового процесса метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown, которая выходит уже 18 января
Не полноценная часть, но тоже неплохо.

реклама

Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown должна выйти уже в течение месяца. Речь идёт не о полноценной новой части, но за неимением другого экшен-платформер тоже сгодится. Оценить старания разработчиков можно уже сейчас, просмотрев новое 20-минутное геймплейное видео, записанное при участии журналистов издания Game Informer.

реклама

В опубликованном видео с игровым процессом можно увидеть вступление, в рамках которого происходит знакомство с новым главным героем и его предысторией. Наш протагонист — это воин Саргон, который оказывается в составе отряда «Бессмертные» и отправляется спасать того самого принца.

Также в рамках 20-минутного геймплейного видео нам показали сражение с первым боссом и кое-какие эпизоды из более поздних этапов прохождения. В последнем случае нам демонстрируют в работе магическую способность главного героя и дают немного оценить дизайн канализации здешнего дворца.

Если что, журналистам Game Informer увиденное в Prince of Persia: The Lost Crown понравилось. Авторы называют проект вполне состоятельной метроидванией, которую можно сравнивать даже с Metroid Dread.

Prince of Persia: The Lost Crown отправит игроков в эпичное приключение на гору Каф, где нужно будет исследовать несколько проработанных регионов с уникальными фантастическими достопримечательностями и особенностями. Будут здесь свои чудеса, опасности, платформы, сражения, использование силы времени, решение головоломок и, разумеется, поиск пропавших сокровищ. Общая продолжительности игры составит около 20-25 часов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Релиз Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января 2024 года на консолях PlayStation и Xbox обоих поколений, PC и Nintendo Switch.

#ubisoft #prince of persia the lost crown
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Морской боевик Skull and Bones наконец-то получил дату выхода — игра ожидается в феврале 2024 года
The Division 2 получит крупное обновление Project Resolve, которое выйдет в феврале 2024-го
Ubisoft анонсировала переиздание Beyond Good & Evil, посвящённое 20-летию приключенческого экшена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
40
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
119
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
18
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
32

Сейчас обсуждают

Подарочек
10:48
О как, я всегда знал что капитализм и корпорации (картели) не для людей, а искусственно тормозят развитие и прогресс человечества.
Мощность RTX 5090 может зависеть от новых видеокарт AMD
Kira625
10:47
> По мнению украинского президента, сложность вступления в североатлантический альянс отражает реальную силу Украины, её значение для мира: «От того, с кем Украина, зависит, кто определяет, стабильна ...
Зеленский объяснил сложность вступления в НАТО: Стабильность Европы зависит от нас
Подарочек
10:46
а эти почему, надоело Леопёрды на Украину возить по шпалам ?
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
Kira625
10:46
Это порушит напрочь политику ЕС по отношению к беженцам, сейчас из Брюсселя эстонцев по носу щелкнут
В Эстонии сообщили о готовности выдавать беженцев призывного возраста Украине
Kira625
10:44
Меньше 1/1000, не густо
Байден подписал военный бюджет США на $886 млрд., $800 млн. из которых достанутся Украине
Kira625
10:43
Меньше 0,1%
Байден подписал военный бюджет США на $886 млрд., $800 млн. из которых достанутся Украине
Подарочек
10:43
Ну всё верно зек-президент Зеленский сказал, если Украину примут в НАТО, то оно потеряет стабильность и развалится.
Зеленский объяснил сложность вступления в НАТО: Стабильность Европы зависит от нас
Kira625
10:43
Утилизационный сбор майкрософту предъявят?
Прекращение поддержки Windows 10 может отправить 240 миллионов компьютеров на свалку
corsi
10:40
Без этого нарика все отлично было у Европы. Как только он появился - все в очке.
Зеленский объяснил сложность вступления в НАТО: Стабильность Европы зависит от нас
Артём Николаев
10:37
4090 в Стиме - 0.88%, 4080 - 0.67%. В Стиме порядка 70 млн пользователей, допустим все они настоящие и каждый работает на выделенной железке. Для уравновешивания допущения предположу, что Стим есть у ...
Мощность RTX 5090 может зависеть от новых видеокарт AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем